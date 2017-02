美国海豹突击队员出书爆料突袭拉登详情

路透华盛顿8月22日电(记者 Tabassum Zakaria/Mark Hosenball)---美国官员周三表示,美国政府对一名参与突袭本·拉登行动的海豹突击队队员写书描绘此次行动的消息颇感意外。

这本书名为《不平静的一天:追杀本·拉登的第一手描述》(No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama Bin Laden)。该书由一位笔名为Mark Owen的海豹突击队队员和Kevin Maurer共同撰写,将在下月“911”事件纪念日发布。

该书并未经政府机构审核。

该书出版商Dutton的发言人Christine Ball对路透表示:“该书由一名前特种行动律师审核过。他审核了该书的战术、技术、程序信息以及编辑视为机密的信息,认为该书的出版不会威胁国家安全。”

该书的出版正值华府经受关於国家安全信息泄漏等争议的考验之时。

这本关於本·拉登的书似乎让美国官员有点措手不及。

白宫发言人维特尔(Tommy Vietor)表示:“我们今天从媒体报导中获知此书。我们未对其审核,也不知道书中内容。”

美国国防部表示,他们既未审核该书,也没有向作者提供信息。国防部至少有两项规定要求该部审核由退役军人撰写的含敏感内容的书籍。

一位要求匿名的国防高官称:“这本书让五角大楼的人觉得很意外。等该书上市後,我们自然有意拜读。”(完)

编译:靳怡雯 发稿:张家伟

