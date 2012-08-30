海豹队员出书曝光击毙拉登细节 与官方说法有出入

2012年4月20日，美国海豹队员在巴基斯坦击毙本·拉登的地方，当时的建筑已被拆除。 REUTERS/Akhtar Soomro

路透华盛顿8月29日电（记者 Tabassum Zakaria/Mark Hosenball）---曾参与击毙本·拉登行动的美国海豹突击队成员将出书披露行动细节。书中称，拉登从卧室门往外看时，头部中枪。这与奥巴马政府对此次行动的描述有出入。

这本书名为《不简单的一天》（No Easy Day），将於9月4日出版。据读过该书的消息人士称，海豹队员在突袭行动中发现拉登的时候，他未持武器。

此书作者化名马克·欧文。书中称，当时拉登正从卧室门往外看，然後头部中枪。

而当初在此次突袭行动後，白宫反恐顾问布伦南（John Brennan）起初表示，拉登与海豹突击队交火。

一天后白宫又换了说法，称拉登未持武器，但在卧室内拒捕。

美国国家安全委员会发言人威尔多（Tommy Vietor）拒绝就此书置评。

他说：“就像奥巴马总统那晚说的，本·拉登得到了应有的下场。我们感谢执行了此次行动的人们，他们表现出了专业素质、爱国主义和无与伦比的勇气。”

国防部特种作战司令部发言人奈伊（Tim Nye）称，国防部官员正在审视该书内容，以确定是否含有保密信息，并判断是否可以或应该对该书作者采取措施，根据海豹部队规定，该书作者在此书出版前本应提交审查。

但一名密切关注此事的官员称，当局可能难以对该书作者提起诉讼，因为奥巴马政府也发布了很多关於突袭行动的详细信息。

欧文称，他撰写此书无意损害国家安全。出版商Dutton称，此书原本定於“911”纪念日出版，但後来由於读者需求旺盛而提前一周出版。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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