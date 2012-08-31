美国军人出书曝光击毙拉登 五角大楼威胁将采取法律行动

路透华盛顿8月30日电（记者 Phil Stewart）---美国五角大楼周四警告称，正在考虑对美国前海豹突击队成员采取法律行动，因後者出书曝光击毙前基地组织首领本·拉登细节，严重违反保密协议。

在五角大楼发布的一封信件中，国防部法律总顾问约翰逊（Jeh Johnson）还警告称，亦在考虑针对与该书作者“串通一气”的人采取法律措施。路透在发布前获得了这封信件。

在这封致“马克·欧文”的信中，国防部指出了该书作者与美国海军签署的两份保密协议，其中规定他不得泄露保密信息，并对此负有法律责任。“马克·欧文”是该书作者的化名。

“你严重违反了自己签署的保密协议，”约翰逊在信中表示，“国防部正考虑用所有可能的手段指控你以及与你串通一气的所有人。”

这本书名为《不简单的一天》（No Easy Day），已经获得了媒体的广泛关注。五角大楼的信件指出，在该书下周正式发行之前，该书已在社会上出现。

该书作者目前面临生命威胁。基地组织网站上周发布了一张照片以及该书作者的真名，并称其为“谋杀烈士本·拉登的狗”。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。