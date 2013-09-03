巴西和墨西哥要求美国就监控两国总统通讯作出解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔9月2日 - 巴西周一就华府监听总统罗塞夫一事质问美国，称这侵犯了巴西的主权，并暗示可能会取消罗塞夫下月对白宫的国事访问。

巴西新闻节目周日报道称，美国国家安全局监控巴西总统罗塞夫和墨西哥总统恩里克·涅托(Enrique Pena Nieto)的邮箱、电话和短信。此事的披露可能会影响美国与上述拉美两国的关系。

墨西哥要求美国调查此事，称如果证实确有此事，这将是对其主权的严重侵犯。

巴西政府召见了美国驻巴西大使托马斯·香农，要求美国政府在本周结束前对最新披露的间谍事件作出书面解释。该所谓间谍事件系根据斯诺登提供的文件被曝光。巴西曾因早前关于NSA监控巴西公民邮件和电话的报道大为光火。

巴西外长菲格雷多(Luiz Alberto Figueiredo)在新闻发布上表示：“我对香农表达了巴西政府就文件披露的事实感到的愤慨。”

“在我们看来，这是对巴西主权不可接受的侵犯。”

菲格雷多拒绝详述最新指控是否可能会导致罗塞夫取消对华盛顿的访问，这是奥巴马总统今年发出的唯一国事访问邀请。此行本意旨在强调美巴关系的改善。

但在回应记者关于访问的提问时，菲格雷多表示，巴西对该指控的回应“将取决于美国的解释。”（完）