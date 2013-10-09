英国官员：斯诺登的信息是送给恐怖分子的“礼物”

路透伦敦10月8日(记者 Guy Faulconbridge) - 英国国家安全局(MI5 Security Service,军情五处)局长帕克(Andrew Parker)周二表示，斯诺登曝光英国政府窃听一事是送给恐怖分子的一份礼物，因为这削弱了安全机构阻止恐怖分子策划针对西方的致命袭击的能力。

在一场关于美英间谍机构权限的讨论中，帕克警告称，他手下的特工人员为挫败重大袭击，需要读取和听取嫌犯的交流沟通。

根据斯诺登之前曝光的最高机密文件，媒体报道了美英监控项目的广度，引发了奥巴马与克里姆林宫的不睦，也触发了民众要求对西方间谍机构更大程度的审核。

尽管帕克没有直接点名提到斯诺登，但他对曝光英国间谍部门的监听机构--政府通信总部(GCHQ)的危险发出了警告。基于斯诺登的文件，媒体曝光了GCHQ收集保存来自世界各地的电话通讯和网络数据，并将这些信息和NSA分享。

“曝光GCHQ技术的优势和局限造成了巨大损失。类似信息给恐怖分子以优势。这是他们需要的逃避我们并随心所欲地发起袭击的一份礼物。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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