英国官员：泄密会损及公众生命安全

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透伦敦7月3日（记者 Michael Holden） - 英国安全大臣詹姆斯·布鲁肯希尔（James Brokenshire）周三称，像美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登那样泄露敏感信息，会令公众生命和国家安全面临危险，可能破坏保护公众的重要工作。
英国《卫报》上月刊登了斯诺登曝光的信息，引发了英国间谍规避法律的说法，同时也引起该国欧洲盟友的担心。
《卫报》在报道中称，英国情报机构GCHQ曾监控过光缆传输的国际电话和互联网通信，并按照代码为“Tempora”的项目与美国国家安全局共享了大量个人数据。
报道称，GCHQ还访问过美国国家安全局通过“棱镜”项目获得的关于英国民众的数据。
“披露高度机密信息可能造成损害，肯定会破坏我们的安全，会置民众生命于危险中，”布鲁肯希尔在伦敦的一个安全会议上对路透说道。
“（披露的信息）提供的是局部观点，能破坏保护我们大家安全的情报及其他机构的所有安全行动，”他说，并补充说不会就披露信息具体置评。
当被问及信息遭披露会否伤害未来的情报共享合作时，布鲁肯希尔称各国已经认识到必须通过合作来应对威胁。“我深信，这将会继续下去。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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