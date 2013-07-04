英国官员：泄密会损及公众生命安全

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月3日 - 英国安全大臣詹姆斯·布鲁肯希尔（James Brokenshire）周三称，像美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登那样泄露敏感信息，会令公众生命和国家安全面临危险，可能破坏保护公众的重要工作。
英国《卫报》上月刊登了斯诺登曝光的信息，引发了英国间谍规避法律的说法，同时也引起该国欧洲盟友的担心。
《卫报》在报道中称，英国情报机构GCHQ曾监控过光缆传输的国际电话和互联网通信，并按照代码为“Tempora”的项目与美国国家安全局共享了大量个人数据。
报道称，GCHQ还访问过美国国家安全局通过“棱镜”项目获得的关于英国民众的数据。
“披露高度机密信息可能造成损害，肯定会破坏我们的安全，会置民众生命于危险中，”布鲁肯希尔在伦敦的一个安全会议上对路透说道。
“（披露的信息）提供的是局部观点，能破坏保护我们大家安全的情报及其他机构的所有安全行动，”他说，并补充说不会就披露信息具体置评。
当被问及信息遭披露会否伤害未来的情报共享合作时，布鲁肯希尔称各国已经认识到必须通过合作来应对威胁。“我深信，这将会继续下去。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。