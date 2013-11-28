加拿大卷入美国“间谍门”漩涡

路透多伦多11月28日 -加拿大广播公司（CBC）引述美国国家安全局承包商前雇员斯诺登泄漏的文件称，2010年20国集团（G20）峰会在多伦多举行期间，加拿大允许美国国家安全局进行全面监控。

CBC周三报道称，2010年6月G20峰会召开时，美国国家安全局进行了为期六天的间谍活动，美国驻加拿大使馆当时则变身为安全指挥部。

路透未看到相关文件，无法证实真伪。

报道称，美国此次间谍行动对加拿大当局根本不是秘密，称当时国家安全局简报中称此次行动“与加拿大方面紧密协调”。

加拿大与美国国家安全局对应的机构是加拿大通讯安全局。

CBC报道称，文件中未透露美国国家安全局间谍行动的具体目标，但称在此次峰会期间进行间谍活动的部分宗旨是“为决策者提供支持”。

加拿大总理哈珀的发言人麦克唐纳（Jason MacDonald）拒绝就此报道置评。

他在给路透的电子邮件中说：“我们不就与国家安全有关的行动置评。我们的安全机构有独立监管机制，确保他们依法履行职责。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。