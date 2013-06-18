中国要求美国就监控项目作出解释

路透北京6月17日 - 中国周一首次就关于美国网络监控项目的报道作出实质性回应，要求美国给国际社会一个解释。

美国中央情报局(CIA)前雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）近期揭露，美国当局通过多家互联网公司的服务器收集个人信息，这令包括美国盟国在内的多个国家感到愤怒。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“美方应重视国际社会和各国民众对此问题的关切和要求，给国际社会一个必要的解释。”

而此前中国政府未就这一事件直接作出评论，只是重申中国是黑客袭击的最大受害国之一。

一名与中共高层有联系的消息人士称，中国政府不希望破坏近期有所改善的中美关系。

斯诺登上周接受香港《南华早报》采访时表示，美国曾监控中国大陆和香港的众多目标。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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