中国称“棱镜门”折射有关国家双重标准 无益于网络安全

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京6月27日 - 中国周四指责有关国家在网络安全方面搞双重标准，称“棱镜门”事件正如同一面多棱镜，折射出有关国家在网络安全方面的真实面目和虚伪言行。
美国国家安全局前承包商雇员斯诺登被美国以间谍罪提起指控，美国指控中方协助斯诺登离开香港，中国对此事予以否认，随后发表相关评论进行抨击。
网络安全是中美争议的焦点问题之一，曾是中国国家主席习近平和美国总统奥巴马本月首次会晤的主要议题。
中国国防部称，“棱镜门”事件正如同一面多棱镜，折射出有的国家在网络安全方面的真实面目和虚伪言行，这其中的是非曲直自有公论。
斯诺登曝光的资料显示，美国国家安全局按照“棱镜”项目，对包括Facebook、谷歌在内的大公司的电子邮件、聊天室及视频等网络数据进行过大量的访问。
中国国防部发言人杨宇军在例行记者会上称，有关国家一方面滥用信息技术优势谋求一己之私，另一方面又对别国无端指责，这种双重标准的做法无益于网络空间的和平与安全。新华社刊登了国防部例行记者会的内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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