新华评论称美国监听做法会自食其果

路透11月1日 - 新华社周五发表英文评论称，美国拒绝信任朋友，监听盟国，这种做法危及其自身安全。

“这个唯一超级大国的间谍传奇具有令人心脏病发的刺激性。尤其对于那些本应最信任美国的国家——其盟友而言，更是伤其感情，”新华社的新闻评论称，言语间充满感情色彩。

“美国国家安全局（NSA）这种打家劫舍的荒谬做法，反而给人这样一种直觉：就像吸尘器那么无情且青红皂白不分。它对谁都窃听，就连最亲密的欧洲盟友也不放过。”

“足够讽刺的是，窃听行动恰恰破坏了它原本要保护的东西——国家安全。美国把国家安全希望寄托在盟友身上，而这样的窃听故事会让其与盟友的关系恶化，从而侵蚀其安全基石，由此产生的影响恐怕会比恐怖分子更严重，”新华社写道。

新华社评论并非官方政策声明，但会被解读为政府观点。

新华社称，美国对于监视指责的搪塞推诿极其虚伪，尤其考虑到华盛顿对中国方面黑客行为的指责。

“山姆大叔应该记住，在《戈黛娃夫人》的故事中，那个裁缝身上发生了什么——偷窥狂汤姆被打瞎了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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