中国要求美国就监控项目作出解释

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京6月17日 - 中国周一首次就关于美国网络监控项目的报道作出实质性回应，要求美国给国际社会一个解释。
美国中央情报局(CIA)前雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)近期揭露，美国当局通过多家互联网公司的服务器收集个人信息，这令包括美国盟国在内的多个国家感到愤怒。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“美方应重视国际社会和各国民众对此问题的关切和要求，给国际社会一个必要的解释。”
而此前中国政府未就这一事件直接作出评论，只是重申中国是黑客袭击的最大受害国之一。
一名与中共高层有联系的消息人士称，中国政府不希望破坏近期有所改善的中美关系。
斯诺登上周接受香港《南华早报》采访时表示，美国曾监控中国大陆和香港的众多目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。