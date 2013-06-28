中国称“棱镜门”折射有关国家双重标准 无益于网络安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月27日 - 中国周四指责有关国家在网络安全方面搞双重标准，称“棱镜门”事件正如同一面多棱镜，折射出有关国家在网络安全方面的真实面目和虚伪言行。

美国国家安全局前承包商雇员斯诺登被美国以间谍罪提起指控，美国指控中方协助斯诺登离开香港，中国对此事予以否认，随后发表相关评论进行抨击。

网络安全是中美争议的焦点问题之一，曾是中国国家主席习近平和美国总统奥巴马本月首次会晤的主要议题。

中国国防部称，“棱镜门”事件正如同一面多棱镜，折射出有的国家在网络安全方面的真实面目和虚伪言行，这其中的是非曲直自有公论。

斯诺登曝光的资料显示，美国国家安全局按照“棱镜”项目，对包括Facebook、谷歌在内的大公司的电子邮件、聊天室及视频等网络数据进行过大量的访问。