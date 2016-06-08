美军方称中国战机在东海对美侦察机进行“不安全的”拦截

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月7日 - 美国太平洋司令部称，一架中国战机周二在东海国际空域对一架美国侦察机进行了“不安全的”拦截。
太平洋司令部声明中称，此次拦截事件涉及两架中国歼-10战机和一架美国空军RC-135侦察机。
声明称：“其中一架进行拦截的中国战机以不安全的过快速度抵近这架RC-135飞机。初步评估这看来是飞行操作不当，因为并无其它的挑衅或不安全动作。”
“国防部正通过适当的外交和军事渠道与中方处理此事。”声明称。
路透向中国外交部及国防部寻求置评，暂时未得到回复。
今年5月，美国国防部称两架中国战机在南海拦截一架美国EP-3军机，当时与美国军机距离仅约50英尺（15米）。
美方认为5月这起事件违反了中美双方去年签署的一项协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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