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时事要闻 | 2016年 6月 8日 星期三 09:31 BJT

美军方称中国战机在东海对美侦察机进行“不安全的”拦截

路透华盛顿6月7日 - 美国太平洋司令部称，一架中国战机周二在东海国际空域对一架美国侦察机进行了“不安全的”拦截。

太平洋司令部声明中称，此次拦截事件涉及两架中国歼-10战机和一架美国空军RC-135侦察机。

声明称：“其中一架进行拦截的中国战机以不安全的过快速度抵近这架RC-135飞机。初步评估这看来是飞行操作不当，因为并无其它的挑衅或不安全动作。”

“国防部正通过适当的外交和军事渠道与中方处理此事。”声明称。

路透向中国外交部及国防部寻求置评，暂时未得到回复。

今年5月，美国国防部称两架中国战机在南海拦截一架美国EP-3军机，当时与美国军机距离仅约50英尺（15米）。

美方认为5月这起事件违反了中美双方去年签署的一项协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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