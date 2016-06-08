更新版 1-美方称中国战机在东海对美侦察机进行“不安全的”拦截

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
（新增中国国防部评论）
路透华盛顿6月7日 - 美国太平洋司令部称，一架中国战机周二在东海国际空域对一架美国侦察机进行了“不安全的”拦截。
太平洋司令部声明中称，此次拦截事件涉及两架中国歼-10战机和一架美国空军RC-135侦察机。
声明称：“其中一架进行拦截的中国战机以不安全的过快速度抵近这架RC-135飞机。初步评估这看来是飞行操作不当，因为并无其它的挑衅或不安全动作。”声明未说明中国战机与美侦察机间最近距离是多少。
“国防部正通过适当的外交和军事渠道与中方处理此事。”声明称。
中国国防部对路透答复称，注意到媒体有关报导，对报导提到的有关情况，将进行了解和评估。
中国国防部称：“从报导看，美方又在蓄意炒作美军机对华抵近侦察问题。中国军队飞行员一贯依法依规进行操作，是专业的、负责的。”
今年5月，美国国防部称两架中国战机在南海拦截一架美国EP-3军机，当时与美国军机距离仅约50英尺（15米）。
美方认为5月这起事件违反了中美双方去年签署的一项协议。(完)
编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：朱淑珍
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。