美国正在研发量子计算机 可破解绝大多数加密程序--报道

路透1月2日 -《华盛顿邮报》周四报道称，美国国家安全局正在努力研发一种可破解绝大多数加密程序的计算机。不论加密程序是用于保护他国的间谍程序还是消费者的银行账户，都可被该计算机破解。

眼下，对于美国国家安全局收集私人通话记录和互联网通信的项目，外界仍是争论不休。《华盛顿邮报》称其报道基于斯诺登披露的文件。

该报在报道中称，美国国家安全局正在努力研发一款所谓的“量子计算机”，这款计算机或被用来破解用于隐藏敏感信息的加密密码。

报道称，此类计算机的研发需要数年时间。除了可破解保护私人数据的加密程序，此类计算机对医学等领域也有意义重大。

报道还称，这项研究工作是名为“Penetrating HardTargets”项目的一部分，该项目运作资金为7,970万美元。其他非政府研究人员也在努力研发量子计算机。美国国家安全局与民间研究人员在这方面究竟是谁领先，目前尚不清楚。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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