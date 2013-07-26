（修正）美国欲制裁向斯诺登提供庇护的国家

（修正：修正标题措辞，将“提供避难”修正为“提供庇护”。）

路透华盛顿7月25日（记者 Patricia Zengerle） - 美国参议院拨款委员会周四全票通过一个支出法案的修正案，寻求对向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供避难的国家进行贸易或其他制裁。

根据该修正案，国务卿克里将与国会委员会会面，制定出对向斯诺登提供避难的国家的制裁举措。

斯诺登因泄露政府情报项目细节被美国指控犯有间谍罪，目前遭到美国通缉。他6月23日从香港抵达莫斯科，目前仍藏身在莫斯科一机场的中转区。

他向俄罗斯提交了临时避难申请，直到能到达另一个向其提供庇护的国家。美国当局明确表示，如果俄罗斯允许斯诺登离开莫斯科机场，他们将非常失望。

玻利维亚、尼加拉瓜和委内瑞拉已表示可向斯诺登提供庇护。

美国共和党参议员Lindsey Graham表示，他引入修正案的目的是为了引起那些可能向斯诺登提供避难的国家的注意，并非特别针对俄罗斯。不过他也表示，俄罗斯在其他问题上也与美国作对，包括叙利亚内战。

“说到俄罗斯，问题不只是斯诺登。他们和伊朗结盟，10万叙利亚人丧生，他们向阿萨德提供武器，这些武器正落入真主党手中。凡事要适可而止，”Graham说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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