俄航航班降落古巴 未见斯诺登身影

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透哈瓦那6月25日 - 俄罗斯航空（Aeroflot）从莫斯科起飞的航班周一在古巴平安降落，这架航班因美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登可能搭乘而受到媒体的密切追踪。
搭乘航班的俄罗斯记者和聚集在哈瓦那机场的外国媒体报道称，既没有看到斯诺登的身影，也未出现任何不同寻常的安全问题。
机长出现在海关后便被摄影师团团围住。这位机长拿出自己的相机对着摄影师拍照，并说“（飞机上）没有斯诺登，没有”。
据一位乘坐航班的路透记者称，机组人员在飞机起飞不久后也对记者说斯诺登不在飞机上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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