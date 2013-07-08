古巴总统批评美国 支持拉美盟友向斯诺登提供避难

路透哈瓦那7月7日（记者 Marc Frank） - 古巴总统劳尔·卡斯特罗周日对委内瑞拉及其他拉美国家决定向美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登提供避难表示支持，并指责美国欺负他国。

据拉丁美洲通讯社，卡斯特罗对古巴国民大会表示，“根据我们的传统”，委内瑞拉及拉美其他国家有权利向“那些因理想或为争取民主而遭受迫害的人士”提供庇护。

这是卡斯特罗首次就斯诺登事件发表公开评论。

古巴的左翼盟友玻利维亚、委内瑞拉和尼加拉瓜已表示，他们的大门向斯诺登敞开。

卡斯特罗没有透露古巴是否接到斯诺登的避难申请，以及若接到，古巴将持什么立场。

现年30岁的斯诺登于6月23日离开香港抵达莫斯科，据信目前仍滞留在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场的中转区。

卡斯特罗对美国威胁称会对收留斯诺登的国家进行经济制裁以及玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）的专机在欧洲所遭受的待遇予以指责。一些欧洲国家因怀疑莫拉莱斯的专机上载有斯诺登而禁止其专机入境。

“这些做法表明，我们生活在一个强国觉得他们可以违反国际法、侵犯他国国家主权、践踏公民权利的世界中，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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