古巴谴责美国就斯诺登去向向拉美国家施压

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那7月3日 - 古巴谴责美国施压拉美国家不要向斯诺登提供庇护，呼吁国际社会挺身对抗美国的仗势欺人。
古巴外交部周二晚间发布的一份声明称：“古巴呼吁国际社会共同反对这种违反国际法和人权的行为。”
公告称，很多欧洲国家因怀疑斯诺登藏身飞机上而拒绝玻利维亚总统专机过境的决定是“毫无根据且武断的。”
这架载有玻利维亚总统莫拉莱斯的飞机启程离开莫斯科，最终降落在维也纳，奥地利当局对飞机进行了搜查。
声明称，此事是对所有拉美和加勒比海国家的侵犯。玻利维亚称此事等同于华府导演绑架莫拉莱斯。
莫拉莱斯是在莫斯科参加完一个能源会议后回国途中遭遇这一事件。
古巴还称美国向厄瓜多尔施压，要求其不向斯诺登提供政治避难是“让人无法忍受的”。
自从斯诺登抵达俄罗斯，斯诺登最可能前往的目的地会是美洲玻利瓦尔替代计划（ALBA）组织的其中一国，该组织成员国包括古巴、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔和尼加拉瓜等。
在古巴外交部周二发布声明前，该国未就斯诺登一事正式置评。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。