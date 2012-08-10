白宫或签发行政命令保护关键计算机设施

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透华盛顿8月8日电（记者 Jasmin Melvin）---美国白宫国土安全顾问布伦南（John Brennan）周三称，白宫正在考虑是否签发行政命令，保护美国关键的计算机基础设施。本月稍早，美国国会未能对此采取行动。
布伦南并未详细指出该命令可能的发布时间、内容和确定性，不过他和其他消息人士证实白宫正在积极讨论这一话题。
“行政部门需要做的一件事是，看我们能否做些什麽，以便在行政部门职权范围内设置额外的准则和政策，”布伦南对外交关系协会（Council on Foreign Relations）表示。
“我的意思是，如果国会不采取行动……总统希望知道我们做出了一切可能的努力，”他说。
当被问及他所指的是否是行政命令时，布伦南表示，总统签发的此类命令是引导政府机构采取行动确保美国受到保护的“很好的工具”。
白宫一名助手晚些时候表示，奥巴马并未签署此命令，不过确实在进行考虑。
本月早些时候，白宫发言人卡尼（Jay Carney）曾给出类似建议。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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