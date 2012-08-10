白宫或签发行政命令保护关键计算机设施

路透华盛顿8月8日电（记者 Jasmin Melvin）---美国白宫国土安全顾问布伦南（John Brennan）周三称，白宫正在考虑是否签发行政命令，保护美国关键的计算机基础设施。本月稍早，美国国会未能对此采取行动。

布伦南并未详细指出该命令可能的发布时间、内容和确定性，不过他和其他消息人士证实白宫正在积极讨论这一话题。

“行政部门需要做的一件事是，看我们能否做些什麽，以便在行政部门职权范围内设置额外的准则和政策，”布伦南对外交关系协会（Council on Foreign Relations）表示。

“我的意思是，如果国会不采取行动……总统希望知道我们做出了一切可能的努力，”他说。

当被问及他所指的是否是行政命令时，布伦南表示，总统签发的此类命令是引导政府机构采取行动确保美国受到保护的“很好的工具”。

白宫一名助手晚些时候表示，奥巴马并未签署此命令，不过确实在进行考虑。

本月早些时候，白宫发言人卡尼（Jay Carney）曾给出类似建议。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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