美国众多科技企业敦促政府允许公开更多监控情况

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月18日 - 包括苹果 、谷歌 和Facebook 在内的数十家公司及非盈利组织周四向美国政府和国会致信，要求进一步披露政府因国家安全目的索取客户数据的情况。

加入这一行列的企业还有LinkedIn Corp 、雅虎 、微软 、Twitter及其它许多公司。这些公司分别向总统奥巴马、司法部长霍尔德、国家情报总监克拉珀（James Clapper）、国家安全局局长亚历山大（Keith Alexander）及国会负责国家安全事务的官员致信，要求更多地公布政府收集的秘密数据。

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登上月曝光的文件显示，按照国家安全局代号为“棱镜”的监控项目，这些科技公司允许政府直接进入他们的电脑。此事曝光后，这些科技公司始终急于维护自己的独立性。

斯诺登曝光的文件再度引发民众对如何平衡国家安全和隐私权的辩论，也令科技企业处境尴尬。许多科技公司已经因将客户数据用于自己的商业用途而遭到抨击。

在周四的信函中，这些公司要求政府允许定期报告具体国家安全机构索取客户数据的数量和范围情况，以及受影响个人、账号及设备的数量。

“关于政府使用这些法律机构的方式和频率方面的信息，对美国民众和注重用户数据隐私和通讯安全性的美国服务供应商的国际用户而言十分重要，”信件说道。

信函还要求国会通过立法，以要求联邦政府发布透明报告，允许企业在不需事先获得外国情报监控法法庭批准的情况下，披露政府索取用户数据的情况。(完)