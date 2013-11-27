美英情报官员担心斯诺登握有带来“世界末日”的猛料

路透华盛顿11月25日（记者 Mark Hosenball） -英国和美国情报官员称，他们对一批高度机密且多重加密、可能带来“世界末日”的材料感到担忧，并认为这批材料被斯诺登进行了云存储。

七位消息人士，包括现任及前任美国官员和其他消息人士称，这批材料包括美国国家安全局和其它机构的文件，其中涉及美国及盟国情报人员的姓名。

其中两位消息人士称，这些数据由复杂的加密程序保护，需要输入多个密码才能打开。消息人士要求匿名讨论情报事务。

他们指出，密码掌握在至少三个不同的人手中，而且每天在一个很短的时间窗口才有效。尚不清楚掌握密码的人的身份。

美国国家安全局和美国国家情报总监办公室的发言人均拒绝发表评论。

一位消息人士称，这批尚未公开的材料是斯诺登用于防止被捕或遭受人身伤害的“保单”。

美国官员和其他消息人士称，斯诺登在担任美国国家安全局承包商系统管理员期间下载的机密材料中，只有一小部分已经公布。一些奥巴马政府官员私下称，斯诺登下载的材料足够供新闻媒体再报道两年。

一位密切关注调查的前美国官员说：“最糟的还未到来。”

据信，斯诺登共下载了5万到20万份美国国家安全局和英国政府的机密文件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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