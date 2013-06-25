厄瓜多尔称正考虑斯诺登避难请求

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透河内6月24日 - 厄瓜多尔外长巴蒂诺（Ricardo Patino）周一称，厄瓜多尔正在审查美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（EdwardSnowden）的避难请求，将主要基于人权因素考虑，“适时”作出决定。
巴蒂诺访问越南期间表示，厄瓜多尔正与俄罗斯进行“礼貌”接触，但同时也会考虑到美国政府在这件事情上的立场。
他说：“我们会考虑到美国政府的立场，我们将遵照厄瓜多尔宪法、法律、国际政治和主权等因素，适时作出决定。”
巴蒂诺在河内记者会刚开始，宣读了斯诺登的避难申请，并将其与美国士兵曼宁（Bradley Manning）被“迫害”一案相比。曼宁被控向维基解密提供了美国秘密数据。
斯诺登则因披露美国政府网络监控项目，被美国以间谍罪提出指控，据信他目前在莫斯科。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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