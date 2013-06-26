厄瓜多尔卷入斯诺登事件 厄国内风平浪静

路透基多6月25日（记者 Brian Ellsworth/Alexandra Valencia） - 尽管厄瓜多尔在考虑是否向爱德华·斯诺登提供庇护，但在该国街头，看不出该国处于超级大国纠纷漩涡的迹象。

厄瓜多尔若接纳斯诺登，将是该国一年中第二次无视西方。去年8月，厄瓜多尔不顾英国反对，允许维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）在其驻伦敦大使馆避难。

但厄瓜多尔这次看来并未做好迎接一次外交风暴的准备。

该国总统科雷亚上周五开始休假，外长巴蒂诺（Ricardo Patino）出访亚洲，国内各大媒体对此事也仅有少量报道。

没人以支持或反对为由在街头示威，许多人似乎并不知道斯诺登是谁。

“我没听说过他（斯诺登），也没关注此事，”一位在基多市中心广场看报的男子说道。

斯诺登为美国国家安全局承包商的前雇员，上周日离开香港，目前仍在莫斯科国际机场。俄罗斯总统普京周二表示，并不计划将斯诺登移交给美国。

斯诺登因披露美国机密监控项目而遭美国当局通缉，已向厄瓜多尔提出避难申请。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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