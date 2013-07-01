专访：厄总统称斯诺登命运掌握在俄罗斯手中

路透厄瓜多尔波托维耶霍6月30日 - 厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周日称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）的命运掌握在俄罗斯当局的手中。斯诺登目前藏身俄罗斯，已向厄瓜多尔提出避难申请。

科雷亚表示，要等到斯诺登抵达厄瓜多尔或厄瓜多尔使馆，厄瓜多尔政府才能开始考虑是否批准其避难申请。斯诺登因披露美国机密网络监控项目，目前正被美国通缉。

斯诺登目前还在莫斯科国际机场。科雷亚接受路透专访时说：“他（斯诺登）能否离开莫斯科机场、前往厄瓜多尔使馆，要取决于俄罗斯政府。”

“虽然他没有护照，但我们对他，会像对待其他任何公民一样。我们很清楚，这次是特殊情况。”

维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）上周称厄瓜多尔为斯诺登提供了旅行文件，此后厄瓜多尔官员予以否认。而科雷亚表示，阿桑奇并未失去厄瓜多尔的支持。

科雷亚说：“在这些危机情况下，有时需要做出紧急反应，可能会犯些错，但我们仍支持、尊敬和欣赏阿桑奇先生。”

他称，已问候斯诺登，并鼓励他“保持高昂斗志”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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