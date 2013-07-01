专访：厄总统称斯诺登命运掌握在俄罗斯手中

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透厄瓜多尔波托维耶霍6月30日 - 厄瓜多尔总统科雷亚(Rafael Correa)周日称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)的命运掌握在俄罗斯当局的手中。斯诺登目前藏身俄罗斯，已向厄瓜多尔提出避难申请。
科雷亚表示，要等到斯诺登抵达厄瓜多尔或厄瓜多尔使馆，厄瓜多尔政府才能开始考虑是否批准其避难申请。斯诺登因披露美国机密网络监控项目，目前正被美国通缉。
斯诺登目前还在莫斯科国际机场。科雷亚接受路透专访时说：“他(斯诺登)能否离开莫斯科机场、前往厄瓜多尔使馆，要取决于俄罗斯政府。”
“虽然他没有护照，但我们对他，会像对待其他任何公民一样。我们很清楚，这次是特殊情况。”
维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)上周称厄瓜多尔为斯诺登提供了旅行文件，此后厄瓜多尔官员予以否认。而科雷亚表示，阿桑奇并未失去厄瓜多尔的支持。
科雷亚说：“在这些危机情况下，有时需要做出紧急反应，可能会犯些错，但我们仍支持、尊敬和欣赏阿桑奇先生。”
他称，已问候斯诺登，并鼓励他“保持高昂斗志”。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选