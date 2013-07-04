玻利维亚因专机事件指控美国试图“绑架”总统

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透维也纳/日内瓦7月3日(记者 Angelika Gruber/Emma Farge) - 玻利维亚周三指控美国试图“绑架”其总统莫拉莱斯。此前，多个欧洲国家拒绝莫拉莱斯所乘坐的专机过境，因怀疑美国国家安全局承包商前雇员斯诺登在其飞机上。
法国和葡萄牙不允许莫拉莱斯的专机过境，致使其被迫降落在维也纳。玻利维亚表示，此事是侵略行径且违反国际法。
一名奥地利官员表示，当这架飞机降落在维也纳时，斯诺登并未在飞机上。据信斯诺登仍滞留在莫斯科一个机场的中转区，自上月披露美国机密监控项目后，美国一直试图抓获斯诺登。
白宫拒绝就玻利维亚的指控置评。
当时莫拉莱斯在莫斯科参加完一个能源会议后正在回国途中，周二夜间其专机降落在维也纳机场。奥地利副总理施平德勒格（Michael Spindelegger）表示，莫拉莱斯本人否认斯诺登在其飞机上，并同意自愿接受检查。
施平德勒格对记者表示：“基于玻利维亚的这一邀请，一名同事登上飞机，查看了一切，飞机上并没有其他人。”
但玻利维亚国防部长萨韦德拉（Ruben Saavedra）表示，莫拉莱斯的专机没有被搜查，因莫拉莱斯拒绝奥地利当局进入飞机。
玻利维亚驻联合国大使Sacha Llorenti Soliz对这一连串事件表达了愤怒。
他在日内瓦表示：“我们现在讨论的是，进行官方访问的总统在官方峰会后被绑架。”
“毫无疑问，这是白宫的命令。无论如何，一架载有总统的外交专机都不应改变路线，被迫降落在另一个国家。”
该大使表示，玻利维亚的愤怒针对的是美国以及拒绝专机过境的那些欧洲国家。
莫拉莱斯的专机最终离开维也纳，然后在西班牙的加那利群岛停留加油，然后飞回玻利维亚。但这一事件不太可能很快被忘记。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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