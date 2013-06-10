前CIA雇员逃亡香港亦难避免被美国起诉

路透华盛顿6月9日(记者 David Ingram) - 爱德华·斯诺登(Edward Snowden)逃亡香港的决定或许不会改变他被起诉的命运，因为香港与美国存在引渡条约。

现年29岁的前CIA雇员斯诺登承认，是自己是向媒体透露了关于美国国家安全局的监视计划。

他对英国《卫报》称，当做好披露消息的准备时，斯诺登5月20日离开夏威夷前往香港，因香港或许是能免受美国指控的地方。

他在采访视频中表示：“中国大陆的确限制自由言论，但香港人一直有街头游行、表达自己观点的传统。”

“我认为，实际上，香港政府在与很多其他主要西方国家政府的关系上是独立的。”

美国国家安全局已要求对此次泄密事件展开刑事调查，美国司法部周日表示，刑事调查尚处于早期阶段。

任何对斯诺登的指控都很可能根据1917年的《反间谍法》(Espionage Act）提起。美国政府已经依据该法对其他未经授权披露机密消息的公民提起过指控。

1996年，美国政府和香港签署了引渡条约，允许美国在正式引渡过程中引渡刑事案件嫌犯回国，不过这一过程可能需要中国中央政府的批准。

该引渡条约于1998年生效执行。当美国政府以合理理由向香港方面提出引渡要求，香港当局可拘押斯诺登60天，美国在此期间可以进行提起正式引渡请求的准备。

部分涉入过引渡案件的律师称，如果美国政府决定起诉斯诺登，他想绕过引渡非常困难。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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