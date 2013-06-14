FBI称美国会将斯诺登绳之以法

路透华盛顿6月13日(记者 David Ingram/Patricia Zengerle) - 美国联邦调查局局长罗伯特·米勒(Robert Mueller)周四表示，当局将积极行动，追踪爱德华·斯诺登(Edward Snowden)，并让他为泄露美国反恐监控计划的细节负责。

米勒证实当局已经对泄密事件展开刑事调查，并表示对国家安全局监控互联网和电话数据的公开报道已经有损美国国家安全。

米勒对众议院司法委员会表示：“我们正采取一切必要措施，让这个人为泄密负责。”

“泄密已对我们国家和我们的安全造成严重危害。”

前美国国家安全局(NSA)外包服务人员斯诺登承认，是他上周向媒体曝料，NSA正监控电话和互联网数据。

斯诺登在接受报纸媒体采访时表示，他计划留在香港，与任何试图引渡他回美国的努力抗争。

此前，米勒、美国总统奥巴马和其他政府官员为监控计划辩护，称这是防止潜在袭击的关键手段。米勒表示，公布监控计项目的细节可能会促使潜在的恐怖分子改变策略。

米勒称：“我们将……失去获得他们通讯内容的能力。我们将异常脆弱。不要让任何人受到误导。(公开报道）此事损害了国家安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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