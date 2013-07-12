专家为斯诺登支招：选择商业航班逃亡

路透莫斯科7月12日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯航空（Aeroflot）一架航班周四经一条不同寻常的向南航线飞往哈瓦那，立即引发外界猜测爱德华·斯诺登有可能在航班上。

这架航班或许与昨日经大西洋的其他航班一样，只是为了避免气流。没有迹象显示斯诺登到达哈瓦那，他仍在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremteyevo）机场。斯诺登周五将与人权组织会面。

不过，航空专家称此类猜测并非没有道理。由于国际航空规则对商业航班的保护，与私人飞机或政府飞机相比，商业航班或许是斯诺登逃往受庇护地的最佳选择。

商业航空公司有使用他国领空的自由，即第一航权，以确保全球的航空运输通畅。

“芝加哥公约（Chicago Convention）体系的原则之一是，商业航空公司有不经飞越国家许可飞越领空的权利和经停加油等权利，”英国律师事务所Bird & Bird的航空律师Simon Phippard说道。

相比之下，政府飞机需经许可后才能合法地进入他国领空。上周，一些欧洲国家禁止玻利维亚总统莫拉莱斯专机进入他们领空的做法，让人丝毫不再怀疑美国盟友会禁止斯诺登过境。

阻止私人飞机进入领空的法律依据更为复杂，不同规则和相关解释对此都有规定。但法律专家认为，与阻止政府飞机或私人飞机相比，阻止商业航班的难度更大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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