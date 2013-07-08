斯诺登称美情报机构与他国狼狈为奸

路透柏林7月7日(记者 Stephen Brown) - 美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登称，美国国家安全局与德国等西方国家本着“不问理由”的原则密切合作。这似乎使得德国总理默克尔对美国的指责显得不那么理直气壮。

德国《明镜周刊》(Der Spiegel)援引斯诺登的说法称：“他们与德国狼狈为奸，就像与多数其他西方国家一样。”《明镜周刊》对斯诺登的此次采访是在斯诺登5月飞往香港、并披露美国监控计划前就已进行的，但采访内容周日才发布。

他说：“其他机构根本不问我们的情报来源，我们也不问他们。这样，有朝一日隐私被大规模侵犯的问题曝光后，各国可以保护各自领导人不受冲击。”

斯诺登此番透露的信息，与德国政府对美国监控项目表现出来的惊讶态度似乎有点矛盾。

德国要求美国就斯诺登披露的网络监控项目作出解释，并要求英国就“Tempora”监控项目作出解释。

德国总理默克尔在美国总统奥巴马近期访问时指出，德国曾凭借来自盟国的情报，避免了恐怖袭击。但她表示，隐私数据的探取必须有限度。

德国多次提到“冷战”策略，默克尔在周六的一次政治集会上再次提及这个说法。德国表示，对友邦进行间谍活动是不能接受的。默克尔的发言人表示，要达成跨大西洋贸易协定，需要一定程度的互信。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。