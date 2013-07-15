德国情报机构曾利用美国监控数据--德媒

路透柏林7月15日 - 德国《图片报》(Bild) 周一报道称，德国联邦情报局(BND)多年前就知道美国监控并存储德国数据，并在德国公民海外遭绑架时利用过相关信息。

鉴于东德和纳粹政权针对公民的监视活动，针对德国政府及其安全机构对美国监控计划了解程度的质疑已经触动了德国民众的神经。

这也成为默克尔竞选连任总理面临的一个问题。尽管她的胜算机率很大，默克尔还是急于扭转外界有关她比想象中了解更多情况的印象。

《图片报》援引美国政府消息人士的说法称，BND曾要求美国国家安全局(NSA)提供在也门或阿富汗被绑架的德国公民的邮件和电话记录，以帮助确定他们的位置并进行联系。

路透未能即刻联系到BND就此置评。

就在斯诺登披露美国的监控计划后，美国证实电子监控项目“棱镜”的存在。

默克尔周日承诺将推动欧盟实施更严格的数据保护法规，称她期望华府能遵守德国法律。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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