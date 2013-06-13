爱德华·斯诺登目前在香港是自由人

2013年6月12日电脑截屏，一个为香港网络媒体平台独立媒体发表声明支持斯诺登，另一个为白宫网站上发表的要求宽恕斯诺登的请愿书。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港6月12日（记者 James Pomfret/Anne Marie Roantree） - 香港律师周三表示，披露美国监控项目机密的爱德华·斯诺登(Edward Snowden)理论上可随时离开香港，但这名前中央情报局雇员表示，他会继续留在香港。

目前，斯诺登没有被美国政府指控，也没有成为引渡申请的对象。如果华府要求对他引渡，这将需要法庭作出判决。

斯诺登在接受香港《南华早报》采访时表示：“我打算让香港法庭和人民决定我的命运。我没有理由怀疑你们的制度。”

“我来到这里不是为了躲避司法，而是为了揭露罪行。”

《南华早报》称，斯诺登藏身在香港一处秘密地点。自从上周曝出美国国家安全局(NSA)的监控计划以来，这是斯诺登首次接受媒体采访。

但香港知名律师艾勤贤(Kevin Egan)表示，斯诺登最好的选择或许是尽快离开。

艾勤贤对路透表示：“如果我是他，我会离开香港，尽快前往一处（对他）友善的司法管辖区，当然一定要在美国对他发出引渡要求之前。”

“这里的司法态度似乎是，如果美国想要你，它就会得到你。”

此案中最大的不定因素是中国政府。尽管香港拥有一定程度的自治权，但最终听命于北京，如果必要，北京可能会对地方法院的判决结果行使否决权。

目前尚无迹象显示，香港执法部门有任何接触或讯问斯诺登的动向。

香港保安局拒绝就此案置评，而香港政府则表示会依法行事。北京方面尚未对此案发表看法。

曾在香港代理过着名引渡案件的律师Jonathan Acton-Bond表示：“严格按照法律条文而言，他可以自由离开，但政府机构总能找到拖延或阻止他的借口。”

美国官员表示，美国司法部正对这一事件展开初步刑事调查。

决定斯诺登命运的关键在于，如果被指控，他将面临何种指控。然后才要看根据香港法律，斯诺登是否会被指控刑事犯罪。没有刑事犯罪指控，当局无法逮捕他，也不能对他采取法律行动。

香港律师兼议员汤家骅（Ronny Tong）表示：“如果他们在香港找不到对等指控，他们就不能引渡他。”他还补充道，面对来自中美两国政府的政治压力，任何久拖不决的引渡之争都可能成为对香港法治的一场考验。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。