数百名香港民众游行 声援斯诺登

路透香港6月16日(记者 Grace Li/Venus Wu) - 数百名权益和政治活动人士周六在香港游行，要求当局保护爱德华·斯诺登（Edward Snowden）。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。

游行者聚集在美国领事馆外，高呼口号，谴责美国针对大陆和香港的间谍活动，但相比针对其他权利和政治问题的抗议，此次游行的规模不算大。

很多人挥舞的条幅上写着“出卖斯诺登就是出卖自由”、“老大哥正在监视你”等内容。一些示威者吹哨表示对斯诺登的支持。

香港特首梁振英周六晚间首次就斯诺登事件发表评论，称香港政府将会依法处理此事。

他表示：“在斯诺登一事上，当相关机制启动后，特区政府将按香港的法律和既定程序处理。同时，特区政府也会跟进任何香港机构或香港人的私隐或其他权利被侵犯的事件。”

香港民主建港协进联盟(DAB)要求美国政府道歉、就非法间谍活动作出澄清，并立即停止这些活动。

DAB副主席李慧琼在领事馆外表示，香港政府应该保护斯诺登。

有报道称，斯诺登5月20日飞抵香港，周一从香港一豪华酒店退房，目前行踪不明。斯诺登曾表示他计划留在香港，抗争美国可能寻求将其引渡回国的企图。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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