数百名香港民众游行，声援斯诺登

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港6月16日 - 数百名权益和政治活动人士周六在香港游行，要求当局保护爱德华·斯诺登（Edward Snowden）。斯诺登披露了美国的电子监控项目，据信目前正藏身香港。
游行者聚集在美国领事馆外，高呼口号，谴责美国针对大陆和香港的间谍活动，但相比针对其他权利和政治问题的抗议，此次游行的规模不算大。
很多人挥舞的条幅上写着“出卖斯诺登就是出卖自由”、“老大哥正在监视你”等内容。一些示威者吹哨表示对斯诺登的支持。
香港特首梁振英周六晚间首次就斯诺登事件发表评论，称香港政府将会依法处理此事。
他表示：“在斯诺登一事上，当相关机制启动后，特区政府将按香港的法律和既定程序处理。同时，特区政府也会跟进任何香港机构或香港人的私隐或其他权利被侵犯的事件。”
香港民主建港协进联盟(DAB)要求美国政府道歉、就非法间谍活动作出澄清，并立即停止这些活动。
DAB副主席李慧琼在领事馆外表示，香港政府应该保护斯诺登。
有报道称，斯诺登5月20日飞抵香港，周一从香港一豪华酒店退房，目前行踪不明。斯诺登曾表示他计划留在香港，抗争美国可能寻求将其引渡回国的企图。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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