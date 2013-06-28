美国驻香港总领事称斯诺登事件令美国对香港的信任受损

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月27日 - 美国驻香港总领事杨苏棣(Stephen Young)周四对路透表示，斯诺登事件令美国对香港的信任受损，而修复信任并非易事。

杨苏棣称，华盛顿对香港的信任受到“动摇”。这是他自斯诺登上周日离开香港后首次公开谈及此事。美国指控斯诺登犯有间谍罪，曾要求香港当局予以拘捕。

“我的看法很简单--我用了三年时间致力于发展美国同香港的良好关系，但现在我们的信任受损，”将于今年晚些时候退休的杨苏棣说道。

他指出，重建信任“并非易事，由于总统奥巴马政府刚开始第二任期，因此这事不会像说‘我们可以等待这些人换掉’那么容易”。

杨苏棣并未指明美国同香港关系恶化会如何呈现，但表示：“我具体能说的是，在我们拥有一系列协议、协定和惯例的执法合作领域，我们的信心已经受到动摇。”

在斯诺登事件前，杨苏棣曾多次对香港官员及香港同美国的密切关系表示赞赏。

在华盛顿，已有官员对中国放走斯诺登表示不满，但鉴于中美关系的重要性以及对话机遇，杨苏棣表示他对中美关系并不太担心。

“但至于美国同香港的关系，则会面临一些困境，因为华盛顿方面通常不会注意到香港，但如今却引发了注意，且是消极的，”他说。(完)