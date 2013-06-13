斯诺登揭秘引发香港网络安全担忧

路透香港6月13日（记者 James Pomfret） - 美国中央情报局(CIA)前雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)揭露美国一项机密监控项目，引发外界担忧美国国家安全局(NSA)可能曾入侵香港主要的互联网交换中心，该中心处理几乎所有香港本地网络数据交换。

香港《南华早报》周四刊登了一篇对斯诺登的专访，斯诺登表示，美国国家安全局从2009年起一直在入侵香港和中国大陆的电脑。他表示，被入侵的机构包括香港中文大学，而香港互联网交换中心位于该大学内。

斯诺登并未提到香港互联网交换中心，但他的评论引发外界担忧该中心是美国国家安全局的目标之一。

香港立法会议员、信息技术专家莫乃光称，入侵香港中文大学可能是很好的选择，大量本地网络数据交换由该中心处理可能是其成为目标的原因。

斯诺登目前披露的主要是美国国家安全局对美国公民的监视。不过其最新的有关中国大陆和香港的评论，则引发外界关注美国国家安全局在监视外国中发挥的作用。

斯诺登认为，美国国家安全局在全球范围内进行了超过6.1万次黑客入侵。“我们入侵主干网络，诸如大型的互联网交换机，从而获取大量电脑的通讯信息，而不需要入侵每台电脑，”《南华早报》引述斯诺登的话称。

香港互联网交换中心是全球几十个互联网交换点之一，处理当地服务提供商间的数据交换和一些地区数据交换。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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