美国称在反恐行动中误杀美意人质 奥巴马道歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月23日 - 美国官员周四称，美国无人机今年1月袭击巴基斯坦境内一“基地”组织目标时误杀了一名美国人质和一名意大利人质。

美国总统奥巴马就此表示道歉，并对包括上述行动在内的所有反恐行动负“全部责任”。

美国官员称，在1月无人机袭击中丧生的有美国人Warren Weinstein和意大利人Giovanni Lo Porto，这两人都是援助工作人员，前者自2011年来被“基地”组织劫持，后者于2012年在巴基斯坦失踪。此外，在那次袭击中被杀的还包括“基地”组织的一名头目、美国人Ahmed Farouq。

美国官员还称，在五天后袭击“基地”组织另一营地的行动中，该组织成员、美国人Adam Gadahn被杀。

奥巴马称，他已下令对此事进行全面审查，以确保此类错误不再重演。

“我对此深表遗憾，我代表美国政府向遇难者家属表达我们最深切的歉意，”奥巴马在白宫对记者称。

一位美国官员称，美国中情局曾对相关地区进行过一段时间的观察，但不知道那里有人质。（完）