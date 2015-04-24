美国称在反恐行动中误杀美意人质 奥巴马道歉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月23日 - 美国官员周四称，美国无人机今年1月袭击巴基斯坦境内一“基地”组织目标时误杀了一名美国人质和一名意大利人质。
美国总统奥巴马就此表示道歉，并对包括上述行动在内的所有反恐行动负“全部责任”。
美国官员称，在1月无人机袭击中丧生的有美国人Warren Weinstein和意大利人Giovanni Lo Porto，这两人都是援助工作人员，前者自2011年来被“基地”组织劫持，后者于2012年在巴基斯坦失踪。此外，在那次袭击中被杀的还包括“基地”组织的一名头目、美国人Ahmed Farouq。
美国官员还称，在五天后袭击“基地”组织另一营地的行动中，该组织成员、美国人Adam Gadahn被杀。
奥巴马称，他已下令对此事进行全面审查，以确保此类错误不再重演。
“我对此深表遗憾，我代表美国政府向遇难者家属表达我们最深切的歉意，”奥巴马在白宫对记者称。
一位美国官员称，美国中情局曾对相关地区进行过一段时间的观察，但不知道那里有人质。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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