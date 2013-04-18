FBI称一封寄给奥巴马的信件含蓖麻毒素

路透华盛顿4月17日(记者 Jeff Mason/Susan Heavey) - 初步检测显示，一封邮寄给美国总统奥巴马的信件含有致命的蓖麻毒素，美国当局正展开调查。这也是两天中第二起关于类似信件的报道。

美国联邦调查局(FBI)表示，这封信件是在白宫外一个邮件筛选设施中被截获，随后立即被隔离。

FBI称，目前还没有迹象显示此事与周一的波士顿马拉松爆炸案有关。

美国当局周二截获一封寄给密西西比州参议员罗杰·威克(Roger Wicker)的信件，初步检测显示，该信件含有致命的蓖麻毒素。当周二夜间该新闻曝出时，华盛顿感到不安。

周三，一连串关于可疑信件和包裹的报道进一步困扰华盛顿，并导致两幢参议院大楼的部分区域被暂时疏散。但多数报道很快被证明是虚惊一场，美国国会的工作也仅是暂时被打断。

根据FBI的一份行动公告，基于对邮戳和信件中的语言判断，邮寄给奥巴马和罗杰·威克的信件具有相关性。

两封信件的邮戳都来自田纳西州孟菲斯市，日期为4月8日。但孟菲斯市长沃顿（A.C. Wharton）在一份声明中表示，这并不意味着信件就源自孟菲斯。

沃顿的一名助理解释道，孟菲斯市附近的很多地区也用的是该邮戳，包括密西西比州部分地区。

FBI表示，他们周三已在密西西比州逮捕涉嫌向奥巴马及美国官员寄送含蓖麻毒素信件的男子柯蒂斯(Paul Kevin Curtis)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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