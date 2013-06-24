美国敦促遣返斯诺登 俄不予理会

路透莫斯科/香港6月24日(记者 Lidia Kelly/James Pomfret) - 白宫敦促俄罗斯遣返美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登，面对白宫的施压俄罗斯不予理会。

斯诺登周日获准离开香港，此前华府要求香港逮捕斯诺登。

莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场的中转区未能看到斯诺登的身影，目前厄瓜多尔政府称正在考虑他的避难申请。

斯诺登飞往俄罗斯的决定让奥巴马再次颜面扫地。奥巴马正试图重置美俄关系，并与中国建立伙伴关系。

白宫称希望俄罗斯政府把斯诺登遣返回美国。白宫还对香港和中国大陆允许斯诺登离开表示“强烈反对”。

但俄罗斯政府无视美方的呼吁，普京发言人Dmitry Peskov否认了解斯诺登的行踪。

被问到斯诺登是否与俄罗斯当局有联系时，Peskov表示，“总而言之，我们没有关于他的信息。

他拒绝就驱逐请求置评，但其他俄罗斯官员表示，在美国通过立法对被控违反人权的俄罗斯人实施签证禁令和资产冻结后，俄罗斯没有义务配合美国。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）表示：“美国为什么要期望俄罗斯的克制与理解？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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