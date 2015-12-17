没有证据表明加州枪击案凶犯是恐怖组织成员--FBI局长

路透纽约12月16日 （记者 Joseph Ax） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周三称，没有证据表明加州枪击案的两名凶犯是恐怖组织的成员，并确认调查人员认为两名凶犯受到了“伊斯兰国”的鼓动，而非受其指使。

科米称，“伊斯兰国”通过社交媒体、加密通讯和狡猾的宣传在全世界鼓动类似的小规模袭击，从而“彻底革新了”恐怖主义。

“相比我们今天面对的威胁，你们父辈时代的‘基地’组织是一个非常不同的模式，”科米在纽约举行的一场反恐会议上表示。

但科米称，尽管加州枪击案的两名凶犯早在2013年就在私人通信中表示支持“圣战与殉道”，但凶手从未在社交媒体上公开如此表态。

科米称，FBI目前在全美50个州展开了“数百项”调查，涉及可能受“伊斯兰国”鼓动的袭击阴谋。

科米称，“伊斯兰国”拥有一个“三合一”策略：招募士兵在中东加入该组织、鼓动其他国家的个人实施袭击、派出受训人员在欧洲和美国实施暴力犯罪。

科米称，“伊斯兰国”改进了对社交媒体尤其是Twitter的使用，用以联络潜在的追随者。

“Twitter上可以卖书，可以宣传电影，还可以‘众包’恐怖主义--鼓动杀戮，”科米称。（完）