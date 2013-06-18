斯诺登驳斥关于他是中国间谍的说法

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月17日 - 美国国家安全局(NSA)承包商前雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)周一驳斥了关于他是中国间谍的说法。斯诺登近期披露了美国政府的机密监控项目。

斯诺登在英国《卫报》运营的一个网上论坛表示，他之所以披露监控项目，一定程度上是出于对美国总统奥巴马的失望。斯诺登称奥巴马在任期间扩张了“滥用权力”的政府项目。

斯诺登据信目前藏身香港，美国前副总统切尼(Dick Cheney)称他是叛徒，可能在向中国提供机密信息。斯诺登对此予以驳斥。

他表示，被切尼称为叛徒，是作为一个美国人能够获得的“最高荣誉”。切尼在美国政府扩大监控项目过程中发挥了作用。

斯诺登说：“我与中国政府没有接触。”他表示要留在香港，并与美国引渡他回国的努力进行抗争。

“这是我在（将该项目）公诸于众前就能料到的诽谤……你可以问问自己：如果我是中国间谍，我为什么不直接飞到北京？(如果是这样)我现在可能就住在宫殿里、逗弄凤凰了。”

熟悉调查情况的美国官员表示，迄今并无证据显示他与中国政府有过任何接触。中国政府周一首次就斯诺登事件作出实质性回应，中国外交部发言人称关于斯诺登是中国间谍的说法是无稽之谈，并要求美国就监控计划作出解释。（完）