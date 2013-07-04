玻利维亚因专机事件指控美国试图“绑架”总统

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳/日内瓦7月3日 - 玻利维亚周三指控美国试图“绑架”其总统莫拉莱斯。此前，多个欧洲国家拒绝莫拉莱斯所乘坐的专机过境，因怀疑美国国家安全局承包商前雇员斯诺登在其飞机上。
法国和葡萄牙不允许莫拉莱斯的专机过境，致使其被迫降落在维也纳。玻利维亚表示，此事是侵略行径且违反国际法。
一名奥地利官员表示，当这架飞机降落在维也纳时，斯诺登并未在飞机上。据信斯诺登仍滞留在莫斯科一个机场的中转区，自上月披露美国机密监控项目后，美国一直试图抓获斯诺登。
白宫拒绝就玻利维亚的指控置评。
当时莫拉莱斯在莫斯科参加完一个能源会议后正在回国途中，周二夜间其专机降落在维也纳机场。奥地利副总理施平德勒格(Michael Spindelegger)表示，莫拉莱斯本人否认斯诺登在其飞机上，并同意自愿接受检查。
施平德勒格对记者表示：“基于玻利维亚的这一邀请，一名同事登上飞机，查看了一切，飞机上并没有其他人。”
但玻利维亚国防部长萨韦德拉(Ruben Saavedra)表示，莫拉莱斯的专机没有被搜查，因莫拉莱斯拒绝奥地利当局进入飞机。
玻利维亚驻联合国大使Sacha Llorenti Soliz对这一连串事件表达了愤怒。
他在日内瓦表示：“我们现在讨论的是，进行官方访问的总统在官方峰会后被绑架。”
“毫无疑问，这是白宫的命令。无论如何，一架载有总统的外交专机都不应改变路线，被迫降落在另一个国家。”
该大使表示，玻利维亚的愤怒针对的是美国以及拒绝专机过境的那些欧洲国家。
莫拉莱斯的专机最终离开维也纳，然后在西班牙的加那利群岛停留加油，然后飞回玻利维亚。但这一事件不太可能很快被忘记。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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