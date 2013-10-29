白宫称需对美国监控项目加强约束

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月28日 - 美国白宫周一试图安抚盟国及美国民众对美国国家安全局（NSA）监控活动的顾虑，称需要对监控活动进一步加以约束，确保隐私权得到保护。

美国官员称，将对情报采集计划进行审查，可能缩窄情报采集范围。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)说：“我们需要确保的是，我们以实现安全需求的方式去采集情报，而不是说因为我们有能力做，于是我们就去做。”

有消息称美国国家安全局对德国总理默克尔的手机进行监听，并在法国、意大利和西班牙等欧洲国家广泛开展监听行动，这令美国总统奥巴马面临来自欧洲盟友的沉重压力。

“监听门”影响到美国与其最亲密盟友的关系，甚至可能危及美欧贸易谈判以及美欧情报共享。

美国民主党参议员、参议院情报委员会主席范斯坦（Dianne Feinstein）称，白宫告诉她不会继续针对盟友的情报采集，她对此表示支持。

美国至少有一部分监控活动，是在奥巴马不知情的情况下进行的。

范斯坦认为，奥巴马对默克尔手机2002年以来被美国监听并不知情。她说“这是个大问题”，称应加强对国家安全局的监管。

范斯坦承诺，参议院情报委员会将对美国所有的情报采集项目进行重大审查。

白宫国家安全委员会发言人海顿(Caitlin Hayden)称，奥巴马之前下令白宫进行的检视，特别强调要审查美国在涉及各国首脑时是否采取了恰当的方式。

海顿称，白宫还在研究如何与美国盟友协调，以及需要实施什么样的约束。（完）