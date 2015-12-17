没有证据表明加州枪击案凶犯是恐怖组织成员--FBI局长

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月16日 （记者 Joseph Ax） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周三称，没有证据表明加州枪击案的两名凶犯是恐怖组织的成员，并确认调查人员认为两名凶犯受到了“伊斯兰国”的鼓动，而非受其指使。
科米称，“伊斯兰国”通过社交媒体、加密通讯和狡猾的宣传在全世界鼓动类似的小规模袭击，从而“彻底革新了”恐怖主义。
“相比我们今天面对的威胁，你们父辈时代的‘基地’组织是一个非常不同的模式，”科米在纽约举行的一场反恐会议上表示。
但科米称，尽管加州枪击案的两名凶犯早在2013年就在私人通信中表示支持“圣战与殉道”，但凶手从未在社交媒体上公开如此表态。
科米称，FBI目前在全美50个州展开了“数百项”调查，涉及可能受“伊斯兰国”鼓动的袭击阴谋。
科米称，“伊斯兰国”拥有一个“三合一”策略：招募士兵在中东加入该组织、鼓动其他国家的个人实施袭击、派出受训人员在欧洲和美国实施暴力犯罪。
科米称，“伊斯兰国”改进了对社交媒体尤其是Twitter的使用，用以联络潜在的追随者。
“Twitter上可以卖书，可以宣传电影，还可以‘众包’恐怖主义--鼓动杀戮，”科米称。（完）
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导