《焦点》斯诺登事件考验美俄关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月2日 - 斯诺登泄密事件数周来令美国情报界无比难堪，而今更可能影响国际社会为结束叙利亚内战和遏制伊朗核计划所作努力，还可能影响美国提出的美俄削减核武器谈判。

俄罗斯周四决定对美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供临时庇护，这可能令本已紧张的美俄关系恶化，进而影响到双方在应对地缘政治挑战方面的合作。

俄罗斯此举不啻于一巴掌打在了美国总统奥巴马的脸上，美国称正重新评估两国元首峰会的可能性。

分析师认为，美国发出这样的威胁，凸显两国关系面临严峻挑战。

就算奥巴马和俄罗斯总统普京按计划举行峰会，也不大可能消除许多方面的分歧。二人之间向来气场不合，以往会面常常气氛尴尬且缺乏成果。

虽然克里姆林宫淡化两国因此发生摩擦的可能性，但美国政府高官和议员则暗示，由于俄罗斯向斯诺登提供为期一年的庇护，允许他离开已逗留逾五周的莫斯科机场，两国关系不会一如往常。

美国与俄罗斯的重要分歧之一，就在于俄罗斯对叙利亚总统阿萨德的支持。而若美俄关系恶化，两国在叙利亚问题上合作的难度甚至会更大。

而在伊朗新总统鲁哈尼将上任之际，华府担心俄罗斯可能在遏制伊朗核计划方面与西方唱反调。此外，美俄在人权问题上也存在严重分歧。

普京以美国通缉斯诺登为例，抨击奥巴马政府在人权问题上表现虚伪。

眼下奥巴马政府必须考虑的是表达愤怒的尺度。但美国在这方面的选择有限，因美国从阿富汗撤军仍需借用俄罗斯领土，此外美国在伊朗问题上仍寄望于俄罗斯的外交合作。

对奥巴马而言，当务之急是要决定下月与普京的一对一峰会是否要按计划举行。

如果只是取消双边峰会，可能还不至于太过惹恼俄罗斯，但若奥巴马决定不参加9月在圣彼得堡举行的20国集团(G20)峰会，情况就将另当别论，不过这样的可能性非常低。

虽然两国紧张关系加剧，但没人认为两国会彻底翻脸。许多人认为，双方最终还是会求同存异。

美国大学国际服务学院院长戈德盖尔(James Goldgeier)说：“双方都不希望敌对，那样的局面会使这个世界变得更加危险。”(完)