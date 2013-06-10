披露美国监控计划的前CIA雇员自爆身份

2013年6月10日拍到的站在美国驻香港领事馆前的警员。曝光美国监控计划的斯诺登逃到了香港，但他可能逃不过被提起指控的命运，因美国政府与香港的引渡条约自1998年已经生效。 REUTERS/Bobby Yip

路透华盛顿6月9日(记者 Mark Hosenball/Richard Cowan) - 一名曾在美国国家安全局(NSA)以外包人员身份工作的前中央情报局(CIA)雇员周日表示，是他向媒体披露了美国一项绝密监视项目的细节，称这是为了保护“全世界人民基本自由”的良心之举。

29岁的爱德华·斯诺登(Edward Snowden)在香港一间酒店房间中表示，在披露NSA代号为PRISM项目的细节之前，他纠结了很长时间，自己这样做是因为他认为美国政府正在打造一台可用来监视每个美国人的秘密间谍机器。

斯诺登曾是CIA的一名技术助理，他曾作为Booz Allen的派遣员工在高度机密的NSA以外包工作人员的身份工作。他说他是在对奥巴马总统的幻想破灭后才决定披露这一信息。他说奥巴马实际上是延续着小布什的政策。

他在接受英国《卫报》采访时表示：“我不想生活在一个充斥着这些东西的社会……我不想生活在一个我的一言一行都被记录的世界。这不是我愿意认同或生活的环境。”《卫报》将对他的采访视频发布在其网站上。

《卫报》和《华盛顿邮报》上周均报道称，美国安全服务机构监控了无线运营商Verizon的电话数据，以及谷歌和Facebook等大型网络企业的互联网数据。

斯诺登说：“NSA建立了一套允许其拦截一切数据的基础设施。”

“拥有这种能力后，绝大多数的人类通讯都无需定位即可被自动截取。如果我想看你的邮件或你妻子的电话记录，我要做的就是使用拦截。我可以获得你的邮件、密码、电话记录和信用卡信息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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