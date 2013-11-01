奥巴马叫停NSA对IMF和世界银行的窃听

路透华盛顿10月31日（记者Mark Hosenball） -一位熟悉内情的美国官员称，美国总统奥巴马叫停了国家安全局（NSA）对国际货币基金组织（IMF）以及世界银行的监听活动，这是最近美国对情报采集活动进行审查的举措之一。

此前NSA监视位于华盛顿的IMF和世界银行一事并未被曝光。此类监视行动通常属于高度机密。

路透就此事询问奥巴马政府一名资深官员，后者回应说：“美国目前并未对位于华盛顿的世界银行或IMF进行电子监视。”但这名要求匿名的官员并未提到美国过去是否对这两大组织实施过监控。

最初爆料的官员称，奥巴马在前几周叫停了对上述两个组织的监视，与此同时他还下令NSA减少对纽约联合国总部的监听活动。

IMFI和世界银行均拒绝对此置评。NSA发言人和美国国家情报局局长办公室也并未立即作出评论。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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