斯诺登继续爆料 美国议员加强对监控项目的审查

路透华盛顿7月31日（记者 Patricia Zengerle/Alina Selyukh） - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登周三继续爆料，称美国情报机构可以使用大量线上追踪工具，与此同时，美国议员们对机密监控项目进行更加严格的审查。

《卫报》引述斯诺登提供的文件，公布了美国国家安全局XKeyscore项目培训资料，称这是美国国家安全局规模最大的监控系统，能够监控“普通用户几乎所有上网行为”。

报道称，情报分析师只需在电脑上填一个表格，给出一般的搜索理由，就可以通过XKeyscore进行监控，法院或美国国家安全局工作人员不会进行审核。

美国国家安全局针对《卫报》的报道发布声明表示，“指称美国国家安全局可以不受拘束地随意搜集情报的言外之意是错误的”，XKeyscore是“美国国家安全局合法外国信号情报收集系统的一部分”。

尽管美国政府、国会领导人和参众两院情报委员会成员代表情报机构进行大量游说，国会中反对全面监控的声音越来越强。

参议院司法委员会两名民主党成员Al Franken和Richard Blumenthal表示，他们将于周四提出强制政府提供数据收集项目更多信息的法案，包括联邦调查员看过了多少美国人的记录。

“政府需要权衡保护美国免受恐怖分子袭击和保护美国人的隐私。”Franken说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。